Juventus Next Gen basta Puche | Pineto ko 1-0 al Moccagatta

La Juventus Next Gen interrompe una serie di risultati senza vittoria e torna a sorridere. I bianconeri battono 1-0 il Pineto al Moccagatta grazie a un gol decisivo, portando a casa tre punti importanti in una partita combattuta. La squadra di casa ha tenuto botta fino alla fine, senza concedere molto agli avversari, e ha portato a termine il suo compito con determinazione.

La Juventus Next Gen torna al successo e lo fa con il minimo scarto, superando il Pineto allo stadio "G. Moccagatta" di Alessandria. Decide la sfida, valida per la 24ª giornata di Serie C, il colpo vincente di Gil Puche a metà del primo tempo. Un gol che basta ai bianconeri per prendersi tre punti pesanti, nonostante un rigore fallito nella ripresa e un finale di gara ricco di tensione ed episodi contestati. La squadra di Massimo Brambilla approccia il match con buon ritmo e personalità. Dopo i primi tentativi di Schirone e Guerra, è proprio quest'ultimo a creare il primo vero pericolo con un colpo di testa che costringe Tonti all'intervento.

