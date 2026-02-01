Juventus il primo tempo di Parma termina 2-0

La Juventus chiude il primo tempo di Parma avanti 2-0. I bianconeri sono partiti subito forte, creando subito due occasioni pericolose. Al 45’, hanno trovato il gol con una bella azione di squadra, mettendo sotto pressione i padroni di casa. La partita si mantiene aperta, ma la Juventus sembra avere il controllo del gioco e merita il vantaggio al riposo.

Juventus: 2-0 in vantaggio a Cagliari La Juventus parte subito forte con una doppia occasione a inizio match tra i piedi di Conceicao. Ma prima la paraata di Corvi e poi la traversa negano la rete al portoghese. Una Juventus molto spigliata crea diverse situazioni molto pericolose.La partita viene sbloccata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

