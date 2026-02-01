La Juventus ha trovato l’accordo con il Bologna per Emil Holm. Le due società hanno concluso l’affare nelle ultime ore di mercato, portando il difensore svedese alla corte dei bianconeri. L’operazione è ormai definita e Holm sarà presto un nuovo giocatore della Juventus.

La Juventus mette a segno un altro colpo nelle ultime ore di mercato. È fatta per Emil Holm: accordo raggiunto con il Bologna e operazione definita. Il laterale svedese classe 2000 vestirà la maglia bianconera con la formula del prestito con diritto di riscatto. In parallelo si è sbloccato anche l’incastro: João Mário ha dato l’ok al trasferimento in rossoblù, completando lo scambio di prestiti tra i due club. La posizione del portoghese, però, non era vincolante per la chiusura dell’affare Holm, già impostato e definito. I tempi sono immediati. Holm è atteso a Torino già oggi, mentre le visite mediche potrebbero essere programmate nelle prossime ore, al più tardi domani. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, è fatta per Emil Holm: accordo chiuso col Bologna

La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Holm dal Bologna.

La Juventus lavora contro il tempo per chiudere l’affare Holm prima della fine del mercato, il 2 febbraio.

