Juventus | colpo ufficiale nel calciomercato

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jérémie Boga, chiudendo così il primo colpo importante del calciomercato invernale 2026. L’affare si è concluso nelle ultime ore, prima della scadenza di lunedì 2 febbraio alle 20:00. Boga, attaccante francese, si trasferisce in bianconero in una trattativa che ha richiamato l’attenzione negli ultimi giorni. Ora la società punta a rinforzare la rosa in vista delle prossime partite di campionato.

La Juventus piazza il primo colpo ufficiale del calciomercato invernale 2026 nelle ore finali della finestra (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00), chiudendo l'arrivo di Jérémie Boga. L'esterno ivoriano classe 1997 (con passaporto francese), reduce da una stagione altalenante in Ligue 1 con 2 gol e qualche assist in circa

