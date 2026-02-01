Juventus colpo a sorpresa | Boga arriva in prestito dal Nizza

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jérémie Boga dal Nizza. L’attaccante francese arriva in prestito e si unisce subito alla rosa di Luciano Spalletti. Il club bianconero ha deciso di fare un acquisto a sorpresa, chiudendo l’accordo nella notte. Boga si mette subito a disposizione della squadra in vista delle partite di campionato.

La Juventus ha chiuso nella notte il primo innesto del mercato invernale per la rosa di Luciano Spalletti, definendo l’arrivo di Jérémie Boga dal OGC Nice con la formula del prestito. Un’operazione maturata a sorpresa nelle ultime ore, dopo settimane in cui il nome dell’esterno francese era rimasto sullo sfondo, prima dell’improvvisa accelerata che ha portato alla fumata bianca. La scelta di virare su Boga risponde a un’esigenza precisa: aggiungere imprevedibilità e profondità sulle corsie offensive, garantendo rotazioni di qualità senza stravolgere l’assetto. In questo senso, il classe 1997 arriva per coprire il ruolo di alternativa a Kenan Y?ld?z, portando in dote esperienza e conoscenza del campionato italiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

