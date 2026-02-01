Juve scatenata | visite e firma anche per Holm A Spalletti però non basta | VIDEO CM

La Juventus ha messo a segno il secondo acquisto in poche ore. Dopo Boga, la società ha portato a Torino anche Holm dal Bologna. L’arrivo del laterale si aggiunge a quello già annunciato, mentre Spalletti e il Bologna devono ora pensare a come rispondere. La squadra di Allegri si muove senza sosta, pronta a chiudere il mercato con altri colpi.

La Juventus chiude il secondo rinforzo di giornata: dopo Boga, l’arrivo alla Continassa anche per il laterale proveniente dal Bologna Juventus scatenata alla vigilia dell’ultimo giorno del mercato invernale. Dopo Boga, che si è presentato alla Continassa di buon mattino, questa sera è toccato e Emil Holm presentarsi al J-Medical per le rituali visite mediche con il club bianconero.   Holm al J-Medical per le visite con la Juventus – Calciomercato.it La Juve aveva effettuato lo scatto decisivo nella giornata di venerdì e oggi ha definito la trattativa col il Bologna per l’arrivo alla corte di Spalletti del laterale svedese, secondo acquisto di questa sessione dopo appunto Boga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

