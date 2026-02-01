Juve in apprensione per Yildiz | il turco chiede il cambio col Parma

La Juventus si preoccupa per Yildiz. Durante la partita contro il Parma, il numero 10 turco ha chiesto il cambio all’intervallo e è stato sostituito con Miretti. I tecnici sono in attesa di capire le condizioni del giocatore, che sembra aver accusato un problema fisico. La squadra spera di averlo a disposizione per le prossime partite.

Apprensione per la Juventus e per Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero è stato infatti costretto a sostituire Kenan Yildiz nel corso dell'intervallo del match contro il Parma. Il turco, che non era apparso al meglio nel primo tempo, è stato sostituito dal suo tecnico. Al suo posto è entrato in campo Miretti. Spalletti attende ora aggiornamenti sulle condizioni di Yildiz, proprio nel giorno in cui la Juve l'arrivo di Boga, chiamato a fargli da vice. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

