Jannik Sinner si trova di nuovo a fare i conti con problemi fisici che complicano le sue performance. Nei momenti più importanti, il tennista italiano fatica a mantenere la concentrazione, e questa volta il problema sembra avere anche una componente mentale. La sua stagione resta piena di ostacoli, e il pubblico inizia a chiederne spiegazioni sui continui stop e sulle difficoltà che si presentano.

Jannik Sinner convive con problemi fisici che tornano a galla nei momenti chiave, forse innescati anche da una componente mentale. Ma c'è un'altra fragilità che pesa quanto un acciacco: il rapporto con il pubblico. Una netta freddezza è riemersa con chiarezza nella semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, giocata in un'atmosfera ostile, erano tutti o quasi col serbo. Certo, in Australia è un idolo. E però. A Melbourne Park gli spalti hanno spinto il campione di casa d'adozione, dieci volte vincitore del torneo. Il punto è che Djokovic, come Carlos Alcaraz, sa accendere il pubblico, chiamarlo a raccolta nei momenti difficili, trasformarlo in un alleato.

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il problema col pubblico: si apre un grosso caso

