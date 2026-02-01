Dopo quasi quattro ore di battaglia, Jannik Sinner saluta gli Australian Open. La sua semifinale contro Novak Djokovic si è conclusa con una sconfitta, lasciando qualche domanda sulla sua tenuta mentale e fisica. Ora il giovane tennista italiano deve affrontare il futuro con più attenzione ai dettagli, magari lavorando su quei piccoli punti deboli che sono emersi in una partita così lunga e intensa.

Jannik Sinner ha un punto debole? Evidentemente sì, dato che è stato eliminato da Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Per carità, l'altoatesino ha sofferto per tutto il torneo di caldo e di crampi. Anche se è stato un problema che ha tormentato tutti i suoi colleghi presenti a Melbourne. Ma il match contro Nole ha evidenziato il più grande limite del numero due al mondo: il tempo. O meglio: l'incapacità allo stato attuale di vincere un incontro che supera le quattro ore. Jannik non ha mai vinto in tutta la sua carriera una partita durata dalle 3 ore e 50 minuti in su, con il bilancio attuale che indica un eloquente 0-8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner, il campanello d'allarme: cosa succede dopo 3 ore e 50 minuti

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha mostrato segni di affaticamento e crampi, un problema che ha interessato diversi tennisti in questa edizione.

