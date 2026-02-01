Jannik Sinner ha dovuto interrompere l’allenamento a causa di crampi e dolore, che si sono intensificati rapidamente. La causa sembra essere una mutazione genetica, molto comune tra chi ha i capelli rossi, che rende più sensibile al dolore. Lo sportivo non è il solo a soffrire, studi dimostrano che questa caratteristica genetica colpisce molte persone con i capelli rossi e le rende più vulnerabili a fastidi e malesseri.

Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. A pesare sono stati (anche) i crampi, gli stessi che lo hanno già colpito diverse volte negli ultimi mesi e lo scorso anno. Proprio questo particolare – che un dettaglio non è – ha riacceso le attenzioni sulle condizioni fisiche del campione altoatesino. La statistica indica che il numero 2 del ranking mondiale ha perso tutte e 8 le partite che sono durate più di 4 ore. Quello che in pochi sanno, però, è che la mutazione genetica che rende rossi di capelli sembra sia responsabile anche di una minore tolleranza a vari tipi di dolore fisico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Jannik Sinner, fatica e crampi causati da una mutazione genetica: chi ha capelli rossi soffre di più il dolore

Approfondimenti su Jannik Sinner

Ultime notizie su Jannik Sinner

