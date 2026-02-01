Italia-Usa Follini | Meloni a un bivio schivi trappola Trump
L’Italia e gli Stati Uniti sono al centro di una nuova analisi politica. Follini avverte che il governo Meloni si trova di fronte a un bivio: deve fare i conti con le insidie di un’America dominata da Trump. Secondo l’ex politico, la vera trappola potrebbe arrivare da oltreoceano, più che dai problemi interni come il referendum o la legge elettorale. La maggioranza italiana rischia di incontrare le maggiori difficoltà lungo la strada atlantica, dove le tensioni con gli Stati Uniti sono più complesse e imprevedibili.
(Adnkronos) – "L'America di Trump può diventare la vera trappola per Meloni e il suo governo. Poiché, mentre tutti ragionano sulle insidie del referendum, sulle vicissitudini dell'economia in ristagno e sulla difficoltà a cambiare la legge elettorale, sarà lungo la rotta atlantica che la maggioranza incontrerà le maggiori difficoltà. Con se stessa e verso il paese. Cosa che la premier sembra avere compreso, in questi ultimi giorni. Ma da cui non è affatto riuscita, almeno finora, a districarsi. L'alleanza atlantica non ha mai portato troppi voti, anche nelle campagne elettorali di un tempo. C'era il Vietnam, c'erano i missili, c'era un diffuso sentore di imperialismo economico.
