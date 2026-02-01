Italia-Usa Follini | Meloni a un bivio schivi trappola Trump

L’Italia e gli Stati Uniti sono al centro di una nuova analisi politica. Follini avverte che il governo Meloni si trova di fronte a un bivio: deve fare i conti con le insidie di un’America dominata da Trump. Secondo l’ex politico, la vera trappola potrebbe arrivare da oltreoceano, più che dai problemi interni come il referendum o la legge elettorale. La maggioranza italiana rischia di incontrare le maggiori difficoltà lungo la strada atlantica, dove le tensioni con gli Stati Uniti sono più complesse e imprevedibili.

(Adnkronos) – "L’America di Trump può diventare la vera trappola per Meloni e il suo governo. Poiché, mentre tutti ragionano sulle insidie del referendum, sulle vicissitudini dell’economia in ristagno e sulla difficoltà a cambiare la legge elettorale, sarà lungo la rotta atlantica che la maggioranza incontrerà le maggiori difficoltà. Con se stessa e verso il paese. Cosa che la premier sembra avere compreso, in questi ultimi giorni. Ma da cui non è affatto riuscita, almeno finora, a districarsi. L’alleanza atlantica non ha mai portato troppi voti, anche nelle campagne elettorali di un tempo. C’era il Vietnam, c’erano i missili, c’era un diffuso sentore di imperialismo economico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Italia Usa Follini: “Europa al bivio tra l’intregrarsi o lo scomparire, Italia cruciale” Usa: Bonelli, 'Meloni a servizio Trump per Italia fuori da Ue? Governo smentisca' Un articolo analizza le recenti accuse riguardanti la presunta strategia del governo Meloni di avvicinarsi a Trump e di allontanarsi dall’Unione Europea, con particolare attenzione alle notizie diffuse dalla rivista Defense One. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Italy’s Giorgia Meloni arrives at White House for talks with Trump Ultime notizie su Italia Usa Argomenti discussi: Italia-Usa, Follini: Meloni a un bivio, schivi trappola Trump; Ucraina, nessuna tregua: morti in attacco russo con droni a Dnipro; Iran risponde all’Ue, Teheran dichiara eserciti europei gruppi terroristici. Italia-Usa, Follini: Meloni a un bivio, schivi trappola TrumpL’America di Trump può diventare la vera trappola per Meloni e il suo governo. Poiché, mentre tutti ragionano sulle insidie del referendum, sulle vicissitudini dell’economia in ristagno e sulla diffi ... adnkronos.com Italia-Usa, #Pagliara (IIC New York): cultura ponte tra i due popoli. Incontro in sede Istituto con direttori #askanews e Voce di New York - facebook.com facebook Italia-Usa, #Pagliara (IIC New York): cultura ponte tra i due popoli. Incontro in sede Istituto con direttori #askanews e Voce di New York x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.