Italia-Spagna oggi Europei calcio a 5 2026 | orario programma tv streaming

Questa mattina si gioca Italia contro Spagna negli ottavi di finale degli Europei di calcio a 5 2026. La partita si tiene in un clima di grande attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo per conquistare un posto tra le migliori del continente. L’orario è stato comunicato e la sfida sarà trasmessa in diretta su TV e streaming, attirando l’attenzione di tanti tifosi italiani e spagnoli.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 entrano nella loro fase calda: quella dell’eliminazione diretta, dei quarti di finale che mettono in palio un pass per le semifinali della rassegna continentale. Al tavolo delle migliori otto c’è anche l’Italia di Salvo Samperi che, dopo aver raggiunto il suo obiettivo, vuole provare a stupire. La missione è ardua. Di fronte, in questa domenica 1° febbraio dalle ore 19.30, ci sarà la fortissima Spagna: le Furie Rosse, 7 volte campioni d’Europa, sono una delle due squadre favorite per il “jackpot finale”, assieme al già affrontato Portogallo. Tutto in 40 minuti, con l’obiettivo di dare più filo da torcere possibile agli iberici, sin qui capaci di raccogliere 3 vittorie in altrettante partite, con 16 gol fatti e solo 4 subiti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, tv, streaming Approfondimenti su Italia Spagna 2026 Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming L’Italia affronta la Spagna nei quarti di finale degli Europei di calcio a 5. Italia-Portogallo oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming Oggi si gioca Italia-Portogallo, match valido per gli Europei di calcio a 5 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Israele-Italia 4-5: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Ultime notizie su Italia Spagna 2026 Argomenti discussi: Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming; Conosci le squadre dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026; >> Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Europei di Belgrado. Domenica Italia-Grecia per il bronzo. Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streamingSarà la Spagna l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 nella giornata di domenica 1° febbraio. Gli azzurri ... oasport.it Futsal, EURO 2026: verso Spagna-Italia. Carica Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" - facebook.com facebook Futsal, #EURO2026: verso Spagna-Italia. Carica #Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" x.com

