L’Italia si prepara ai quarti di finale degli Europei di calcio a 5, sfavorita ma determinata. Dopo una qualificazione sofferta, gli azzurri affrontano la Spagna in una gara decisiva. La squadra italiana sa di essere sotto pressione, ma conta su alcune armi per sorprendere gli avversari. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con i tifosi che aspettano di vedere se gli azzurri riusciranno a continuare il sogno europeo.

Dopo l’ottovolante di emozioni e tensione che ha portato l’Italia a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, gli Europei 2026 di calcio a 5 ripartono: iniziano i match da “Dentro o Fuori”, gli attesi quarti di finale che delineeranno poi quali squadre rimarranno in ballo per la vittoria finale del torneo. Gli azzurri, qualificati come secondi nel Gruppo D (alle spalle del Portogallo), se la vedranno contro la fortissima Spagna. Una “Mission Impossible”: le Furie Rosse infatti sono considerate, al pari dei lusitani, la formazione favorita per la vittoria del titolo continentale. Senza pressione Gli uomini di Salvo Samperi arrivano all’incontro con totale leggerezza e voglia di stupire. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia-Spagna ai quarti degli Europei di calcio a 5 2026: azzurri sfavoriti, ma con armi da giocare

La Spagna ha dominato il suo girone nel calcio a 5 agli Europei 2026, battendo facilmente il Belgio.

L’Italia si aggiudica il pass per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5, anche se con qualche fatica.

