Italia-Francia oggi Europei pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera il Setterosa si gioca tutto contro la Francia a Funchal, in Portogallo. Le ragazze italiane cercano la prima vittoria nel torneo, dopo aver perso il primo match del girone. La partita, valida per la seconda fase del campionato europeo, inizia alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. È un match decisivo per le ambizioni dell’Italia di passare il turno.

Arriva il momento decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le azzurre affronteranno nel secondo ed ultimo match della seconda fase la Francia, ancora a quota zero in classifica. La sfida tra le azzurre e le transalpine sarà la quinta del programma, ed andrà in scena oggi, domenica 1° febbraio, alle ore 16.30 italiane: le francesi hanno perso ieri con la Croazia, battuta dall’Italia nella prima fase, mentre il Setterosa deve vincere per centrare il passaggio in semifinale. Per il match tra Italia e Francia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si svolge l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026 a Funchal, Portogallo.

L’Italia si prepara ad affrontare la Serbia nel secondo match dei campionati europei di pallanuoto femminile a Funchal, Portogallo.

Italia-Grecia 10-15, primo stop per il Setterosa agli Europei di pallanuoto di FunchalPrima sconfitta del Setterosa agli Europei di Funchal: Italia battuta 10-15 dalla Grecia campione del mondo, con un divario netto. Oggi sfida decisiva contro la Francia per la semifinale ... corriere.it

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 13-15): ellenici in semifinale (oggi 19 gennaio 2026)Diretta Italia Grecia streaming video Rai, oggi 19 gennaio: orario e risultato live per la partita della seconda fase agli Europei pallanuoto 2026. ilsussidiario.net

