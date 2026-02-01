Italia due valanghe violentissime | Persone sepolte sotto la neve

Due valanghe si sono abbattute in montagna, seppellendo alcune persone sotto la neve. È stato un pomeriggio di paura, con il silenzio improvvisamente rotto da un forte boato. Le squadre di soccorso sono subito intervenute, ma la neve ha reso difficile il lavoro. Al momento, non sono ancora chiare le condizioni di chi fosse coinvolto.

È uno di quei pomeriggi che in quota cambiano faccia in un attimo: il silenzio, poi un rumore sordo, e la sensazione che qualcosa stia andando terribilmente storto. In montagna basta un dettaglio, un accumulo di neve fresca, un pendio che "molla". E quando succede, il tempo diventa improvvisamente il nemico più grande. Nelle ultime ore l'allarme è scattato in Friuli Venezia Giulia, dove si è parlato subito di una situazione delicatissima: persone che potrebbero essere state travolte e sepolte sotto la neve. I soccorsi sono partiti con la massima urgenza, mentre in zona cresceva la paura e si cercavano conferme.

