Italia caos nella città | uomo ruba la pistola e spara contro la polizia La risposta immediata

Domenica pomeriggio a Rogoredo inizia con un episodio che ha scosso la città. Un uomo ruba una pistola e, senza pensarci due volte, spara contro la polizia che era arrivata sul posto. Le sirene riempiono l’aria, e la gente si ferma spaventata, alcuni abbassano le serrande in fretta. La scena si svolge in pochi minuti, ma lascia tutti senza parole. La polizia ha risposto con prontezza, cercando di contenere la situazione e assicurare il colpevole. La caccia all’uomo continua ancora, mentre

🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Italia Caos Sparatoria a Milano, ruba la pistola a un vigilante e spara contro le volanti: la polizia risponde e lo ferisce. L'uomo è in pericolo di vita Questa mattina a Milano un uomo ha aperto il fuoco contro le forze dell'ordine tra piazza Mistral e via Cassinis, nel quartiere Rogoredo. Milano, ruba una pistola e spara contro volanti: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo» Una nuova sparatoria scuote Milano.

