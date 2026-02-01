istituto risorgimento si cambia lorenzini eletto direttore

Roberto Lorenzini è il nuovo direttore del comitato di Macerata dell’Istituto del Risorgimento. Prende il posto del colonnello Capuano, che invece diventa segretario. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore, segnando un cambio di testa nell’ente locale dedicato alla storia dell’unità italiana.

Roberto Lorenzini è il nuovo direttore del comitato di Macerata dell’ Istituto del Risorgimento. Prende il posto del colonnello Capuano, che assume il ruolo di segretario. Eletti poi consiglieri effettivi Sandra Vecchioni, attiva nel mondo delle associazioni combattentistiche e d’arma, e Francesco Carelli, giovane storico e docente; come consiglieri aggregati ci sono Ivano Tacconi e Tommaso Lorenzini. Inoltre, dal 2024, Riccardo Piccioni, docente di Storia contemporanea e del Risorgimento dell’università di Macerata, è membro del consiglio direttivo e di consulenza scientifica nazionale dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

