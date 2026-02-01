Ispezioni in un allevamento legato al capo di Confagricoltura | condizioni igieniche critiche e prodotti a rischio

Durante un’ispezione all’allevamento di polli gestito da Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura, sono emerse condizioni igieniche molto critiche. I controlli, svolti da Food for Profit e Report, hanno messo in luce prodotti a rischio e ambienti poco sicuri. La notizia ha suscitato subito preoccupazione tra gli esperti del settore.

Un allevamento di polli gestito dal presidente degli avicoltori di Confagricoltura, Simone Menesello, è al centro di un'indagine condotta da Food for Profit in collaborazione con il programma Report. Le immagini esclusive, che saranno trasmesse in prima serata su Raitre il 1° febbraio, rivelano condizioni igieniche gravemente insufficienti e una gestione disorganizzata delle carcasse animali. Nel complesso, l'impianto, situato in una zona agricola del Nord Italia, mostra un'atmosfera di totale degrado: carcasse di pollame, alcune in avanzato stato di decomposizione, sono sparse in aree aperte, in alcuni casi già mummificate dal tempo.

