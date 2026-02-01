Iran Trump | Teheran sta parlando seriamente con noi

Donald Trump annuncia che l’Iran sta parlando seriamente con gli Stati Uniti. Il presidente americano spera che Teheran accetti di rinunciare alle armi nucleari, mentre le conversazioni tra le due nazioni sembrano intensificarsi. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l’ Iran sta “parlando seriamente” con Washington e spera che Teheran accetti un accordo per rinunciare alle armi nucleari. Lo riportano i media statunitensi. Alla domanda dei giornalisti a bordo dell’ Air Force One su quali siano le sue ultime riflessioni sull’Iran, Trump inizialmente si rifiuta di rispondere, prima di ribadire di aver inviato ingenti risorse militari nella regione. “Spero che negozino qualcosa di accettabile”, afferma. Groenlandia, Trump: “Avviati i negoziati, prossimi a un accordo”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato sabato che i negoziati sulla Groenlandia sono iniziati e sono prossimi a un accordo, descrivendo i colloqui come fondamentali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran.

Donald Trump ha confermato che l’Iran sta parlando con gli Stati Uniti.

