Iran risponde all’Ue Teheran dichiara eserciti europei gruppi terroristici

L’Iran ha risposto duramente alla decisione dell’Unione europea di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica tra i gruppi terroristici. Teheran ha definito gli eserciti europei “gruppi terroristici”, aumentando la tensione tra le parti. La mossa dell’UE ha scatenato una replica immediata dall’Iran, che ora minaccia un nuovo capitolo di scontri diplomatici.

(Adnkronos) – L’Iran ha dichiarato gli eserciti dei Paesi europei "gruppi terroristici" in risposta alla decisione dell’Unione europea di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc) nella lista dei gruppi terroristici. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Prendendo la parola in Aula vestito con l’uniforme dei pasdaran, in segno di solidarietà, Ghalibaf.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Iran UE Iran, Teheran risponde all’Ue: “Eserciti europei saranno considerati terroristi” Il governo iraniano avverte l’Europa: gli eserciti europei saranno considerati terroristi. Iran, Tajani: “I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici”. Teheran convoca l’ambasciatore italiano L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Iran UE Argomenti discussi: L’Iran risponde alla Ue: Per noi i vostri eserciti sono forze terroristiche; Iran, Teheran risponde all’Ue: Eserciti europei saranno considerati terroristi; Iran, i pasdaran nella lista Ue dei terroristi. Teheran avverte le navi a Hormuz: Esercitazione militare imminente; Iran, le news: per Teheran gli eserciti europei ora sono terroristi. Iran risponde all'Ue, Teheran dichiara eserciti europei gruppi terroristiciL’ Iran ha dichiarato gli eserciti dei Paesi europei gruppi terroristici in risposta alla decisione dell’Unione europea di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc) nella lista dei ... adnkronos.com Iran, Teheran risponde all’Ue: Eserciti europei saranno considerati terroristiUna manifestazione pro-governativa a Teheran in Iran a novembre 2025 (foto AP/Vahid Salemi)Una manifestazione ... msn.com Iran, Teheran risponde all'Ue: "Eserciti europei saranno considerati terroristi" Media Israele: attacco Usa sul Paese entro pochi giorni - facebook.com facebook Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Il Cremlino chiede "moderazione" a Washington, la Turchia si propone come mediatore. Ma l'esercito di Teheran risponde alle minacce americane: "pronti a risposta schiacciante" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.