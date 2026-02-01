Iran Erfan rilasciato su cauzione

Erfan Soltani, il volto delle proteste nelle settimane scorse in Iran, è stato rilasciato su cauzione. L’avvocato conferma che il manifestante simbolo della mobilitazione è tornato libero dopo settimane di detenzione. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nel paese.

18.30 Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere l'avvocato. Il 26enne era stato arrestato l'8 gennaio e subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro lo Stato. Soltani è stato rilasciato, dichiara il legale, dopo che gli SUsa avevano messo in guardia rispetto alla eventualità che fosse giustiziato, sebbene Teheran avesse negato la sua condanna a morte. Pagata una cauzione di "due miliardi di toman" (poco più di 10.000 euro).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Iran Proteste

E’ stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il giovane manifestante di 26 anni arrestato alcuni giorni fa a Fardis, vicino Teheran.

L'inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana coinvolge il sospettato Moretti, il quale potrebbe essere rilasciato su cauzione nei prossimi giorni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, sospese le esecuzioni. Riaperto lo spazio aereo

Ultime notizie su Iran Proteste

Argomenti discussi: Iran, il legale di Erfan Soltani: E’ stato rilasciato su cauzione; Iran, il legale di Erfan Soltani: E’ stato rilasciato su cauzione; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Il giovane simbolo della protesta in Iran Erfan Soltani liberato su cauzione.

Iran, libero su cauzione il giovane simbolo delle proteste, si pensava fosse stato impiccatoIl leader simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran, Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere il suo avvocato.Il 26 enne era stato arrestato l'8 gennaio e subito condanna ... msn.com

Il giovane simbolo della protesta in Iran Erfan Soltani liberato su cauzione(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere l'avvocato. Il 26 enne era stato arrestato l'8 ... corrieredellosport.it

Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione. Lo fa sapere l'avvocato. Il 26 enne era stato arrestato l'8 gennaio e subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro lo Stato. La notizi - facebook.com facebook

#ErfanSoltani, il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in #Iran è stato rilasciato su cauzione. Lo rende noto l'avvocato del 26enne che, arrestato l'8 gennaio scorso, era stato subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro x.com