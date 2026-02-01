Iran elenco 2.986 uccisi in proteste

L’Iran ha pubblicato un elenco con i nomi di quasi 3.000 persone uccise durante le proteste degli ultimi mesi. L’ufficio presidenziale ha diffuso i dettagli di ciascuna vittima, con nome, cognome, nome del padre e parte del codice nazionale. La notizia ha colpito molti, ma il governo insiste che si tratta di dati ufficiali. La situazione resta tesa e difficile da valutare.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso il suo sconcerto per la dura repressione delle proteste in Iran, che avrebbe provocato oltre 600 morti e si stima siano circa 12.

Secondo fonti ufficiali, nelle recenti proteste in Iran sono stati uccisi almeno 217 dimostranti a Teheran.

Iran, almeno 217 manifestanti uccisi nelle proteste a Teheran

Teheran pubblica l'elenco di 2.986 persone uccise nelle protesteL'ufficio presidenziale dell'Iran ha pubblicato oggi sui media statali un elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste, con il loro nome, cognome, nome del padre e parte del loro codice nazionale. (A ... ansa.it

