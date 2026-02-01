Ippica Condizionate e tris

Due nuove corse condizionate si sono appena concluse all’ippodromo di San Rossore, attirando l’attenzione degli appassionati. Nel pomeriggio, il premio “Unione Industriale Pisana” ha visto sfidarsi i puledri sui 1750 metri della pista grande, in un momento di attesa per le prossime gare più importanti. I giovani cavalli hanno dato spettacolo, offrendo un primo assaggio di quello che ci aspetta nelle prossime settimane.

Ancora due condizionate doc tengono banco nel convegno festivo all’ ippodromo di San Rossore. Il tradizionale premio “Unione Industriale Pisana”, metri 1750 della pista grande, è riservato ai puledri e rappresenta un ulteriore test in vista delle prove più selettive che porteranno al “Thomas Rook” e poi al premio “Pisa”. La corsa è dedicata a un’istituzione che è sempre stata vicina all’ippica pisana ritenendola non soltanto un fatto sportivo di grandi tradizione ma anche un elemento utile all’economia del territorio. Cavallo da battere Royal Above dal quale si attende la conferma dopo il facile debutto sulla pista degli Escoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ippica Condizionate e tris Approfondimenti su SanRossore ippica Blitz dei carabinieri nel Napoletano, 44 arresti: condizionate le elezioni a Cicciano e Casamarciano Palermo (Ace): “Fonti energetiche condizionate dalla presenza dell’acqua, Italia ha sottoinvestito per anni” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su SanRossore ippica Argomenti discussi: Ippica Condizionate e tris; Ippica, a San Siro la settima giornata di trotto. Ippica Condizionate e trisAncora due condizionate doc tengono banco nel convegno festivo all’ ippodromo di San Rossore. Il tradizionale premio Unione Industriale Pisana, metri 1750 della pista grande, è riservato ai puledri ... lanazione.it Ippica, Ippodromo Snai San Siro: lunedì di trotto con la super condizionata dedicata a Sergio BrighentiIppica, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano lunedì è in programma una nuova giornata di trotto per la 4^ stagionale di ippica. agimeg.it Il mercoledì di San Siro: sei corse sulla sabbia con due condizionate per 3 anni, gentlemen e amazzoni e TQQ finale sul miglio Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/il-mercoledi-di-san-siro-sei-corse-sulla-sabbia-con-due-condizionate-per-3-anni- - facebook.com facebook #Ippica Ippodromo Snai San Siro, venerdì nuova giornata di galoppo: in risalto la condizionata per il Premio “Il Teatro del Cavallo” dlvr.it/TQdKr5 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.