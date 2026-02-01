Ionà solleva interrogativi sulle dichiarazioni del segretario provinciale del PSC di Catanzaro

Il segretario provinciale del PD di Catanzaro, Gregorio Gallello, si trova al centro di polemiche dopo aver ribadito che la città non può fare a meno del via libera al Piano Strutturale Comunale. La sua dichiarazione ha scatenato reazioni accese tra i politici locali, che ora chiedono chiarimenti sui tempi e sulle modalità di approvazione.

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Gregorio Gallello, è al centro di un acceso dibattito interno dopo aver dichiarato, in un’intervista rilasciata a un quotidiano locale, che la futura città non potrà prescindere dall’approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), definendola un passaggio inevitabile e già in fase avanzata. L’affermazione, resa pubblica il 1° febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di preoccupazione all’interno del partito, soprattutto da parte di figure interne che rilevano una netta divergenza rispetto agli indirizzi ufficiali del PD locale. Antonio Ionà, componente della Commissione garanzia provinciale, ha definito le dichiarazioni “inaccettabili” e ha sottolineato che non riflettono la posizione condivisa degli organismi dirigenti del partito a Catanzaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

