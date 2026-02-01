Questa mattina si riaccende il caso di Luigi Riserbato, l’uomo che per anni è stato vittima di un errore giudiziario. Riserbato è stato arrestato senza motivo e ora si scopre che il pm coinvolto nella vicenda mantiene il suo posto. La sua storia evidenzia come un errore possa cambiare la vita di una persona, anche se le responsabilità sembrano ancora lontane da una soluzione definitiva.

Qualcuno doveva aver incriminato Luigi Riserbato perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato". Parafrasare Il processo di Kafka è il miglior modo per iniziare a raccontare uno dei casi di malagiustizia più assurdi della storia italiana. Perché non riguarda solo la vittima ma anche il suo inquisitore. E perché i contorni che ha assunto rasentano il paradosso. Gli elementi ci sono tutti: un sindaco che viene ingiustamente arrestato per associazione a delinquere, una sovranità popolare che viene sovvertita dalla magistratura, il pm che l’ha messo sotto indagine che viene condannato in via definitiva per tentata violenza privata contro i testi, che viene sospeso per due anni dal Csm mantenendo però lo stipendio mensile di 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Io vittima per anni di un errore. E il pm condannato sta al suo posto"

