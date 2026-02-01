Io tifosotto ignorante ma pagante dico | Dottor Canonico ne avesse imbroccato una di previsione

Un tifoso, stanco di essere considerato ignorante, si trova a commentare con tono deciso le previsioni del Dottor Canonico. “Ne avrebbe imbroccata una?” sbotta, sottolineando quanto sia difficile affidarsi completamente alla scienza nel mondo del calcio. Lui rivendica il diritto di essere semplicemente un appassionato, senza dover essere uno scienziato, e avverte che spesso sono più seriamente presi i commenti dei tifosi rispetto alle analisi degli esperti. La sua voce si alza per difendere il ruolo di chi, pur non essendo un esperto

La scienza non è democratica  Vogliamo veramente far passare il principio che per parlare (o scrivere) di pallone, bisogna essere scienziati? E così privarci della possibilità di pariare che tanto ci avvicina all’umanità e, allo stesso tempo, ci allontana dai costosi percorsi in analisi? Rivendico con forza e dignità il mio ruolo di tifoso ignorante (e pagante)! Perché il pericolo non sono le chiacchiere da bar, ma quanto seriamente queste vengano prese dagli addetti ai lavori. Ormai, una qualsiasi conferenza stampa calcistica è raccontata e vissuta dai protagonisti, con più enfasi della cerimonia di consegna dei nobel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

