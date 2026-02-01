Io tifosotto ignorante ma pagante dico | Dottor Canonico ne avesse imbroccata una di previsione
Un tifoso si sfoga, criticando il mondo del calcio e la sua supposta esclusività. Dice di essere un tifoso ignorante, ma pagante, e si chiede perché bisogna essere scienziati per parlare di pallone. Per lui, le chiacchiere da bar sono fondamentali, anche se spesso vengono prese troppo sul serio dai professionisti del settore. Insiste sul fatto che il calcio è un gioco aperto a tutti, e non dovrebbe essere riservato solo a chi ha competenze specifiche.
La scienza non è democratica Vogliamo veramente far passare il principio che per parlare (o scrivere) di pallone, bisogna essere scienziati? E così privarci della possibilità di pariare che tanto ci avvicina all’umanità e, allo stesso tempo, ci allontana dai costosi percorsi in analisi? Rivendico con forza e dignità il mio ruolo di tifoso ignorante (e pagante)! Perché il pericolo non sono le chiacchiere da bar, ma quanto seriamente queste vengano prese dagli addetti ai lavori. Ormai, una qualsiasi conferenza stampa calcistica è raccontata e vissuta dai protagonisti, con più enfasi della cerimonia di consegna dei nobel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Dottor Canonico
Un tifoso, stanco di essere considerato ignorante, si trova a commentare con tono deciso le previsioni del Dottor Canonico.
“Papà Adriano Celentano compie 88 anni, ma ha una testa che viaggia come ne avesse 40. Non si è mai fatto abbindolare dal successo”: così la figlia Rosita
Adriano Celentano, noto come il “Ragazzo della via Gluck”, compie 88 anni.
#Giovane con l’agente Riso e parte dello staff degli azzurri compreso il dottor Canonico #SscNapoli - facebook.com facebook
| Del Genio: “Il dottor Canonico bene ha fatto, ha parlato, ha chiarito tutto e bene facciamo noi a dire che lo staff medico del Napoli da anni è formato da ottimi professionisti e che negli ultimi anni il Napoli è stato sempre tra le prime squadre per minor numero x.com
