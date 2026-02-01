Investito e ucciso sul lungomare | il dolore di Fossacesia per Franco Di Silverio

La comunità di Fossacesia si stringe intorno al dolore per la morte di Franco Di Silverio, un uomo di 70 anni investito e ucciso mentre attraversava il lungomare. La notizia ha sconvolto tutti, e ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente. La strada era trafficata, ma ancora non si sa se ci siano responsabilità precise. La famiglia e gli amici piangono la perdita di un uomo conosciuto e stimato in paese. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo.

Ragioniere in pensione, Di Silverio, 70 anni, viveva a Villa Scorciosa e aveva lavorato per due anni anche in Comune. Il cordoglio del sindaco Di Giuseppantonio: "Una persona di straordinaria bontà" È grande il cordoglio a Fossacesia per la morte di Franco Di Silverio, 70 anni, investito e ucciso sul lungomare mentre attraversava la strada. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio. Il pensionato era andato a passeggiare alla Marina insieme alla moglie, come la coppia faceva solitamente. Stavano facendo una sosta, seduti nelle vicinanze del lido Levante, quando il 70enne si è mosso per raggiungere una attività commerciale dall'altro lato della strada.🔗 Leggi su Chietitoday.it

