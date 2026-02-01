Investito da una Smart | muore un 18enne

Nella serata di sabato un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito da una Smart in Via Filippo Fiorentini, nel quartiere Monti Tiburtini. Il giovane attraversava la strada quando è stato travolto e non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Tragedia della strada nella serata di sabato 31 gennaio a Roma dove un pedone, un giovane ragazzo di 18 anni, è stato investito mortalmente da un'auto mentre stava attraversando la strada in Via Filippo Fiorentini all'altezza del civico numero 7, siamo nel quartiere di Monti Tiburtini. Cosa è successo. L'incidente stradale è stato provocato da un uomo di 32 che guidava un Smart: sia il guidatore che la vittima sono entrambi italiani. L'uomo che si trovava alla guida si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. All'arrivo delle pattuglie della polizia locale e dell'ambulanza sono stati inutili i soccorsi per il ragazzo che è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

