Investimento mortale a Roma influencer gira un video durante la tragedia | Inquadra lì Valanga di insulti

Questa mattina a Roma si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di una persona. Mentre i soccorritori intervenivano sul posto, un influencer ha girato un video sulla scena, indirizzando qualcuno a inquadrare la zona. La scena ha scatenato una pioggia di commenti e critiche sui social, con molti che hanno condannato il comportamento dell’autore del video. La polizia sta ora indagando sui fatti.

Il video postato sulla pagina Instagram di Ottavo Re di Roma con il cellulare che riprende la salma del 18enne sotto la coperta isotermica "Sicuramente è stata investita una persona. Inquadra lì. Fai vedere ciò che è accaduto. Inquadra lì per cortesia. C'è una salma a terra". Sono le parole registrate in un video postato dall'influencer Ottavo Re di Roma subito dopo la tragedia costata la vita a un ragazzo di 18 anni travolto e ucciso da un automobilista in via Filippo Fiorentini, al Tiburtino. Commentando l'accaduto in diretta lo smartphone che inquadra Giuseppe Basile riprende non solo l'intervento della polizia locale di Roma Capitale ma anche la salma del ragazzo, coperta dal telo isotermico.

