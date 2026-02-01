La regione Liguria mette a disposizione quasi un milione di euro per sostenere le botteghe dell’entroterra. Si tratta di un nuovo fondo regionale destinato alle attività commerciali dei piccoli Comuni non costieri, con meno di 5.000 abitanti. L’obiettivo è aiutare le botteghe a resistere alle sfide del mercato e mantenere vive le comunità locali.

Quasi un milione di euro per le botteghe liguri dell’entroterra. Il nuovo strumento regionale in favore delle attività commerciali dei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore ai 5 mila abitanti. Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana (nella foto). Il bando sarà attivo a partire dal 10 febbraio e disporrà di una dotazione economica iniziale di 912 mila euro, parametrata in termini percentuali sul numero delle imprese attive in ciascuna provincia. Il 13% è destinato alla provincia della Spezia. "Una nuova e importante misura – ha spiegato Piana – che si somma alle molte opportunità già oggi previste per l’entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investimenti per le botteghe dell’entroterra

Approfondimenti su Investimenti Botteghe

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Regione lancia dal 10 febbraio il nuovo bando per le botteghe dei comuni non costieri fino a 5mila abitanti: 912mila euro iniziali, ripartiti per provincia, contributi a fondo perduto dal 40% al 55% su investimenti tra 5mila e 20mila euro, con una novità rilevant - facebook.com facebook

Entroterra: la Liguria vara il nuovo bando botteghe. Assessore Alessio Piana: "Opportunità a fondo perduto per investimenti e acquisto merci" x.com