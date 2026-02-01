Investimenti per le botteghe dell’entroterra

La regione Liguria mette a disposizione quasi un milione di euro per sostenere le botteghe dell’entroterra. Si tratta di un nuovo fondo regionale destinato alle attività commerciali dei piccoli Comuni non costieri, con meno di 5.000 abitanti. L’obiettivo è aiutare le botteghe a resistere alle sfide del mercato e mantenere vive le comunità locali.

Quasi un milione di euro per le botteghe liguri dell’entroterra. Il nuovo strumento regionale in favore delle attività commerciali dei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore ai 5 mila abitanti. Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana (nella foto). Il bando sarà attivo a partire dal 10 febbraio e disporrà di una dotazione economica iniziale di 912 mila euro, parametrata in termini percentuali sul numero delle imprese attive in ciascuna provincia. Il 13% è destinato alla provincia della Spezia. "Una nuova e importante misura – ha spiegato Piana – che si somma alle molte opportunità già oggi previste per l’entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

