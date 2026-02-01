Investe il padre durante una manovra | grave il 79enne Antonio

Un incidente si è verificato questa mattina in un’azienda di famiglia. Un camion, durante una manovra per uscire, ha investito il padre 79enne. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una manovra con il camion per uscire dall’azienda di famiglia e l’uomo alla guida travolge il padre. È avvenuto a Montecalvo Irpino in via dei Mille. L’uomo, Luigi V. stava effettuando una manovra nel piazzale di un’azienda, dove era giunto per commissioni, quando inavvertitamente, per cause del tutto accidentali, alla guida di un autocarro ha investito in retromarcia il papà di 79 anni, Antonio, che in quel momento dopo averlo raggiunto si trovava proprio dietro il mezzo. Nell’azione di manovra in uscita tra i cassoni il figlio non si è accorto praticamente di nulla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

