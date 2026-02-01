Invasione di colori è La Città di Carnevale

Un’invasione di colori. Falconara alza il velo sull’attesa edizione 2026 de " La Città di Carnevale ", l’appuntamento storico che da oltre dieci anni anima il centro cittadino. Ieri, l’annuncio: l’evento si terrà sabato 21 febbraio (in caso di maltempo, data di recupero il giorno dopo, domenica 22) in piazza Mazzini. A partire dal pomeriggio, la stessa piazza si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione. Un palcoscenico a cielo aperto con musica e la tradizionale sfilata delle maschere, aperta a gruppi, famiglie e scuole, con le più originali che saranno premiate con buoni ristorante messi in palio dai principali ristoranti falconaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La città di Sarzana si prepara a tornare a vestirsi di festa con il Carnevale.

Questa mattina a Fano si è svolta l'inaugurazione ufficiale del Carnevale, con l'elezione della regina, chiamata la Splendida.

