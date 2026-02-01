Inter sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Cremonese? C’è solo una condizione anticipa Marelli

Durante la partita tra Cremonese e Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un petardo in direzione del portiere Audero, creando tensione sugli spalti. La partita si è conclusa con una sconfitta a tavolino per l’Inter di 3-0, ma la società fa sapere che c’è solo una condizione per accettarla.

Durante la sfida tra Cremonese e Inter non sono mancati momenti di tensione sugli spalti, culminati nel lancio di un petardo da parte di alcuni tifosi nerazzurri in direzione del portiere Audero. Un episodio grave, che ha inevitabilmente acceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sul comportamento di una minoranza di sostenitori che rischia di macchiare l’immagine del calcio italiano. L’oggetto pirotecnico è esploso sull’estremo difensore, creando attimi di apprensione sia in campo sia sugli spalti. Audero è rimasto a terra per qualche istante, mentre l’arbitro ha interrotto il gioco per valutare la situazione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

