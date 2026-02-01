inter preso massolin un marziano per la b dice il suo presidente

L’Inter ha preso Massolin in prestito, sorprendendo molti. Il francese, arrivato quest’anno in Serie B, ha già lasciato il segno e ora tutti si domandano se potrà fare la differenza anche in questa categoria. Il club ha deciso di puntare su di lui per questa stagione, sperando che possa confermare le sue qualità. Il presidente dell’Inter lo ha definito come “un marziano per la B”, sottolineando le aspettative alte su di lui. Per ora, Massolin resterà in Emilia in prestito, in attesa di vedere come si svilupperà il suo percorso.

Nell’Inter del presente non si sa, ma in quella del futuro ci sarà almeno un centrocampista con le caratteristiche reclamate da Cristian Chivu: un incursore possente e universale. Pazienza se il giocatore in questione non abbia ancora giocato nemmeno un minuto in serie A: Yanis Massolin è stato comprato ieri dall’Inter dopo appena 13 presenze con la maglia del Modena in B. Per battere la concorrenza e metterlo sotto contratto subito, i nerazzurri hanno investito circa 3,5 milioni di parte fissa, ma con un sistema di bonus si potrebbe arrivare fino a 6. Questo 23enne dalla chioma folta e dispettosa è arrivato a inizio stagione in Italia nella nebbia generale, ma ha impressionato presto tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La trattativa per portare Massolin Inter all’Inter si è conclusa con successo.

