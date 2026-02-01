Questa mattina l’Inter ha confermato Yann Sommer come portiere titolare per la partita contro la Cremonese di Davide Nicola. Non ci saranno sorprese, nonostante le polemiche e le critiche dopo gli errori contro il Pisa. Il tecnico ha deciso di puntare ancora sul numero uno svizzero, che domani scenderà in campo allo Zini per cercare di riscattarsi.

Nessun cambio di gerarchie. Nonostante le critiche seguite agli errori contro il Pisa, Yann Sommer sarà regolarmente titolare questo pomeriggio allo Zini contro la Cremonese di Davide Nicola. La linea dell’ Inter è chiara: nessuna rotazione in campionato in questa fase della stagione. Le scelte di Cristian Chivu non lasciano spazio a dubbi. Come già visto a Dortmund, Sommer resta il numero uno anche oggi, confermando una fiducia totale dello staff tecnico. Diverso il discorso per la Coppa Italia. Mercoledì, contro il Torino, è previsto spazio per Josep Martínez, che punta a ritagliarsi continuità e guarda anche al campionato, con l’obiettivo di giocarsi le sue chance nella prossima sfida contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, nessun dubbio in porta: Sommer titolare contro la Cremonese

