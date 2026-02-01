Inter infallibile con le neopromosse quote rasoterra contro una Cremonese in crisi

L’Inter torna a vincere facilmente contro una Cremonese in crisi. I nerazzurri hanno approfittato delle difficoltà avute dalla squadra lombarda e, come spesso accade, hanno portato a casa i tre punti senza troppi problemi. La partita si è conclusa con le quote a favore dell’Inter, che ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra molto affidabile contro le neopromosse.

Cremonese Inter quote. Quando l'Inter incrocia squadre che navigano nella parte bassa della classifica, difficilmente lascia punti per strada. I numeri parlano chiaro: contro le neopromosse i nerazzurri viaggiano quasi a punteggio pieno, con dieci vittorie nelle ultime undici gare, e la Cremonese rientra proprio in questa categoria. Al "Giovanni Zini" la squadra di Cristian Chivu parte dunque con tutti i favori del pronostico, come confermano anche le quote dei bookmaker riportate da Agipronews. Il successo esterno dell'Inter è dato a 1,30 su Snai, quota molto bassa che fotografa la fiducia degli analisti.

