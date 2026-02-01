Inseguimento di 15 km tra Granarolo e Argelato | carabiniere rischia di essere investito

Questa mattina, lungo la Trasversale di Pianura, si è svolto un inseguimento senza precedenti tra un’auto e i Carabinieri. L’automobilista, un italiano, ha cercato di sfuggire ai controlli e ha percorso circa 15 chilometri tra Granarolo e Argelato. Durante la fuga, il carabiniere di pattuglia ha rischiato di essere investito, mentre l’automobilista ha ignorato i segnali di fermo e ha continuato a scappare. La polizia sta ora cercando di identificare e fermare il protagonista di

L'automobilista non si è fermata a un controllo stradale a Granarolo Emilia: coinvolte più pattuglie dei carabinieri di Bologna, San Lazzaro e Persiceto. Bloccata ad Argelato dopo una corsa ad alta velocità I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, quando una pattuglia dell'Arma aveva organizzato un controllo alla circolazione stradale lungo uno dei principali assi viari della pianura bolognese. Alla vista dei militari, la conducente di un'auto non si è fermata all'alt, accelerando improvvisamente e dando il via a una fuga durata circa 15 chilometri. Subito dopo la mancata fermata, è scattato l'inseguimento.

