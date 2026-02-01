Infortunio Di Lorenzo stagione finita per il capitano del Napoli? Ecco cosa hanno riscontrato i primi controlli medici Il comunicato

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha subito un infortunio durante l’allenamento. I primi controlli medici hanno evidenziato che le sue condizioni sono meno gravi del previsto. Tuttavia, resta da capire quanto tempo dovrà fermarsi e se potrà tornare in campo prima del previsto. La società è in attesa di ulteriori esami per definire il suo recupero.

Infortunio Di Lorenzo, le condizioni del capitano del Napoli sono meno gravi del previsto. 6-8 settimane di stop e poi il ritorno in campo. La domenica mattina porta con sé una notizia di fondamentale importanza per il quartier generale del Napoli a Castel Volturno. Dopo il grande spavento vissuto durante la sfida contro la Fiorentina allo stadio ‘Maradona’, il quadro clinico relativo all’infortunio di Di Lorenzo è finalmente chiaro. Nonostante le immagini del capitano costretto a lasciare il campo nel primo tempo avessero fatto temere il peggio, gli accertamenti hanno ridimensionato, seppur parzialmente, l’entità del problema. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si trova a Villa Stuart per un consulto medico dopo l’infortunio.

Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.

