Infortunio Di Lorenzo si teme un lungo stop

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è fermato durante la partita contro la Fiorentina al Maradona. I primi controlli indicano una possibile rottura del legamento crociato, e ora si teme un lungo stop. La squadra ha vinto comunque 2-1, ma la notizia dell’infortunio preoccupa tutto il club.

Il Napoli batte la Fiorentina al Maradona ma perde il suo capitano per un grave infortunio. Per il calciatore partenopeo possibile rottura del crociato, si attendono novità nelle prossime ore. "Viene trasportato in barella negli spogliatoi, prima di lasciare lo stadio quando la partita è finita. Nessuno pronuncia ad alta voce la diagnosi, che in questi casi è chiara da intuire. Un problema al legamento crociato del ginocchio che verrà specificato con gli esami di oggi. In base a tipologia, grado e definizione medica si capiranno le contromisure tra interventi, terapie, tempi di recupero. Con la conferma della prima diagnosi, si rivedrà direttamente il prossimo anno".

