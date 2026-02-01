Infortunio Di Lorenzo | l'esito degli esami i tempi di recupero e quando torna il capitano del Napoli

Questa mattina il capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha sostenuto gli esami per valutare l’infortunio al ginocchio sinistro. Lunedì sarà a Roma, a Villa Stuart, per una visita che chiarirà le sue reali condizioni e i tempi di recupero. Si attende una conferma definitiva sulla ripresa, mentre i tifosi sperano di rivederlo in campo il prima possibile.

Lunedì il calciatore sarà a Roma per una visita a Villa Stuart che dirà l'ultima parola sulle reali condizioni del ginocchio sinistro. Per adesso la diagnosi ufficiale parla di "rauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro".

