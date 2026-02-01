Infortunio Di Lorenzo il Napoli pensa a tre alternative

Il Napoli sta lavorando subito per trovare un sostituto a Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato. La squadra deve fare presto, perché l’assenza del capitano pesa molto. La dirigenza ha già in mente tre nomi su cui puntare per coprire il ruolo. La situazione si sviluppa in fretta, e i tifosi attendono notizie ufficiali.

La dirigenza partenopea è costretta a correre ai ripari per trovare il sostituto di Giovanni Di Lorenzo a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Il giornalista ed esperto di mercato RAI Ciro Venerato parla delle possibili soluzioni sul tavolo della dirigenza azzurra: “Per quanto riguarda il terzino, il Napoli prenderà una decisione credo oggi. Oggi c’è stato un summit veloce con Conte, ma poi sia Chiavelli che De Laurentiis e Manna hanno parlato dell’esterno. Sul terzino girano solo voci. Una è quella di sempre, cioè il Napoli già quest’estate ha chiamato l’entourage di Juanlu Sanchez del Siviglia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Infortunio Di Lorenzo, il Napoli pensa a tre alternative Approfondimenti su Di Lorenzo Infortunio Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo. Napoli-Fiorentina, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella Inizia male la partita per il Napoli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Di Lorenzo Infortunio Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo, il ginocchio sinistro fa crac. Conte: Pare si sia rotto il legamento crociato; Infortunio Di Lorenzo, Conte: 'Sembra sia grave'; Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime. Si teme la rottura del crociato; Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina. Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo, capitano in lacrime, crociato koUn salto, il ritorno a terra senza la giusta pace. Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va. Il capitano viene ... ilmattino.it Infortunio Di Lorenzo, CorSera: Conte sente il peso della responsabilità, il motivoLa vittoria per 2-1 contro la Fiorentina non cancella l’amarezza in casa Napoli per il grave stop di Giovanni Di Lorenzo. Nel post gara, Antonio Conte ha puntato il dito contro un sistema che, ... tuttonapoli.net Antonio Conte, poco prima dell'intervista a DAZN, mentre rivede l'infortunio e i numeri di Giovanni Di Lorenzo, si lascia andare a una reazione del tutto umana Un fuori onda che racconta benissimo la situazione #SSCNapoli #AntonioConte #DiLorenzo - facebook.com facebook Infortunio Di Lorenzo, il capitano va a Roma per un consulto a Villa Stuart: domani gli esami x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.