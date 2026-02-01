Il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è infortunato durante l’allenamento. Gli esami hanno confermato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Fortunatamente, si è evitato il peggio: niente intervento al legamento crociato. Ora il difensore dovrà restare fermo alcune settimane, ma è previsto che possa tornare in campo più presto di quanto si temesse.

DIAGNOSI: DISTORSIONE DI SECONDO GRADO. Arriva il comunicato ufficiale che tutto il popolo del Napoli aspettava: gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato per Giovanni Di Lorenzo un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Esclusa, dunque, la rottura del legamento crociato temuta da Antonio Conte nel post-partita. Il capitano azzurro si sottoporrà domani a un consulto specialistico a Villa Stuart con il Prof. Mariani per definire l’iter riabilitativo. I tempi di recupero stimati sono di 4-6 settimane (circa un mese e mezzo di stop): salterà sicuramente le sfide contro Genoa, Roma, Atalanta, Verona e i quarti di Coppa Italia col Como. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Infortunio Di Lorenzo: evitato il crociato! Ecco la diagnosi ufficiale e quando torna

Approfondimenti su Di Lorenzo Infortunio

Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio sinistro.

Dopo il match, Antonio Conte ha messo tutti in allerta parlando delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Di Lorenzo Infortunio

Argomenti discussi: Musetti si ritira agli Australian Open: l’infortunio e il supporto di Holger Rune; Buone notizie per Milano: l'infortunio a Bolmaro non è grave, stop di due settimane; Djokovic: Tengo fiducia e motivazione, ma devo alzare molte il mio livello; Il Napoli risorge, Fiorentina ko. Infortunio grave per Di Lorenzo e Conte: Sono inc******.

Infortunio Di Lorenzo, non è il crociato! Sky: esclusa l'operazione! I tempi di recuperoArrivano notizie incoraggianti per il Napoli dopo l’apprensione delle ultime ore. Stando a quanto riferito da Sky Sport, gli accertamenti effettuati in mattinata su Giovanni Di Lorenzo ... tuttonapoli.net

Il Napoli risorge, Fiorentina ko. Infortunio grave per Di Lorenzo e Conte: Sono inc******Evitato il contraccolpo psicologico, tra il ko pesante a Torino con la Juventus e l'eliminazione dalla Champions League. Il Napoli ha mostrato carattere. tuttomercatoweb.com

Infortunio Di Lorenzo, sospiro di sollievo per Conte e il CT Gattuso Niente rottura del crociato: “Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un t x.com

Sospiro di sollievo per il Napoli! Per l’infortunio di Di Lorenzo si temeva il peggio, ma lo stop sarà comunque lungo. - facebook.com facebook