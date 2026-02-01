Infinite Jest visto oggi

Oggi si è tenuto un incontro con quattro scrittori ed editori che conoscono bene “Infinite Jest”. Hanno condiviso le loro impressioni su cosa sia rimasto del romanzo di David Foster Wallace, uscito ormai trent’anni fa. L’evento ha attirato molti appassionati che vogliono capire come il libro abbia resistito al passare del tempo. Alcuni hanno ricordato i dettagli più particolari, altri hanno parlato di come il testo continui a influenzare nuovi scrittori. Alla fine, tutti sono rimasti d’accordo sul fatto che il romanzo resta un punto di riferimento nella letteratura

Quattro scrittori ed editori che lo conoscono bene riflettono su cosa sia rimasto del romanzo più famoso di David Foster Wallace, uscito trent'anni fa Quando lo scrittore italiano Nicola Lagioia ha ripreso in mano dopo molto tempo Infinite Jest, il romanzo più famoso di David Foster Wallace, ha avuto due impressioni distinte. Da un lato gli è sembrato di trovarsi davanti allo stesso libro «premonitore» che lesse trent’anni fa, capace di anticipare un mondo in cui «il capitalismo ha invaso ogni aspetto della quotidianità». Dall’altro lato ha avuto la sensazione che Infinite Jest fosse profondamente ancorato a un momento preciso degli anni Novanta, che Lagioia definisce un «periodo di sospensione degli eventi»: quello tra la fine della Guerra fredda e l’inizio di una «nuova fase di violenza e instabilità» inaugurata dagli attentati dell’11 settembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - “Infinite Jest”, visto oggi Approfondimenti su Infinite Jest La sfida di David Foster Wallace: l’abisso profetico di Infinte Jest. Trent’anni fa era già il nostro oggi Trent’anni fa, David Foster Wallace pubblicò Infinite Jest, un romanzo che ancora oggi sembra parlare del nostro presente. Garage Operation Infinite di halo infinite con nuove funzionalità e contenuti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. COSA è SUCCESSO QUANDO ABBIAMO VISTO la MOTO e AGGIORNAMENTI su DOVE ANDREMO Trent’anni dall’uscita di Infinite Jest. Il mio pezzo sul Giornale. x.com Facciamo un gioco , propongo 2 opere monumentali e mi dite qual è la più completa, la più bella ecc La montagna incantata di Mann Infinite Jest di Wallace - facebook.com facebook

