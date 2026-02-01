Incidenti in itinere a Parma | 11 morti e 900 feriti nel 2024

Nel 2024, a Parma, sono già 11 le persone morte in incidenti stradali lungo le strade della città. Quasi 900 i feriti che hanno subito danni più o meno gravi. Questi numeri preoccupano, e spesso si pensa che tornare a casa o raggiungere il lavoro sia una routine sicura. In realtà, ogni giorno ci sono rischi. Le strade di Parma si confermano un punto critico, e le autorità cercano di fare il possibile per ridurre gli incidenti. Nel frattempo, automobilisti e pendolari devono continuare a prestare attenzione, perché una

Tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro o recarsi in azienda è un gesto quotidiano che per alcuni può rivelarsi pericoloso. Gli incidenti in itinere – quelli che coinvolgono lavoratrici e lavoratori nei tragitti casa-lavoro e lavoro-casa – continuano a rappresentare una criticità anche nella provincia di Parma. Secondo i dati Inail, in Emilia-Romagna le denunce di incidenti in itinere sono passate dalle 10.468 del 2023, di cui 21 mortali, alle 10.900 nel 2024, con 23 decessi. I dati provvisori relativi a gennaio-novembre 2025 registrano 10.915 denunce e 24 morti, evidenziando un trend in aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente.

