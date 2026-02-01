Incidente sulla Statale | cinque feriti un bimbo in gravi condizioni

Questa mattina, sulla strada statale 7 vicino a Taranto, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Cinque persone sono state ferite, tra cui un bambino che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi. Nessuna informazione ancora sulle cause dell’incidente.

È di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 7, alle porte di Taranto, in direzione San Giorgio Jonico. Per cause in corso di accertamento, una Renault Modus e una Lancia Musa si sono scontrate frontalmente nei pressi di un centro di distribuzione bevande. A bordo della Lancia Musa viaggiava una famiglia di Sava. Dall'Asl si apprende che un bambino, che aveva perso conoscenza in seguito allo schianto, è stato condotto in rianimazione ed è in prognosi riservata. La sorellina ha riportato una ferita al labbro ed altre contusioni, mentre i genitori vengono sottoposti a tac e risonanze per verificare la presenza di fratture. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla Statale: cinque feriti, un bimbo in gravi condizioni Approfondimenti su Statale 7 Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi Grave incidente stradale coinvolge una famiglia: bimbo di 3 mesi in gravi condizioni Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tragedia a Grosseto: incidente sulla SS Aurelia coinvolge più mezzi. Il bilancio è gravissimo. Ultime notizie su Statale 7 Argomenti discussi: Due incidenti stradali nel Sud Sardegna: cinque feriti, uno in gravi condizioni; Incidente a Velletri, auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anni; Incidente sulla Cassia a Capranica, un morto in un frontale bus-auto | FOTO; Tamponamento a catena sulla 128: almeno cinque auto coinvolte, quattro feriti. Scontro tra due auto a Taranto, 5 feriti tra cui due bambiniÈ di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 7, alle porte di Taranto. (ANSA) ... ansa.it Incidente tra due auto sulla statale 223: 5 feritiSIENA. Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 8:28, per un incidente tra due auto a Siena in Strada SS223, direzione Siena, in prossimità del ... ilcittadinoonline.it Incidente sulla statale 16 bis a Spoltore, in località Frascone, all’altezza della rotatoria dei Pini, direzione monti. Un’automobilista di 43 anni è uscita di strada, ribaltandosi #abruzzo #Pescara - facebook.com facebook 27/01/2026 19:25: STRADA STATALE 434 curvone - Incidente stradale prestare attenzione x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.