Questa mattina, poco dopo le sette, un’auto è finita in una scarpata lungo la strada provinciale tra Limatola e Castel Morrone. Purtroppo, una persona ha perso la vita nell’incidente. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dello schianto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 7 di questa mattina sulla strada provinciale che congiunge Limatola a Castel Morrone nel casertano. Un’auto è finita in una scarpata ed una persona è morta. Il conducente del mezzo invece è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in Ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montesarchio e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale oltre al personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale, ancora una vittima: auto in una scarpata, muore una persona

