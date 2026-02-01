incidente stradale a roma 18enne muore investito da una smart

Questa sera a Roma, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita investito da un'auto mentre attraversava in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Monti Tiburtini. La Smart lo ha centrato mentre si trovava sulle strisce, e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Tragedia della strada nella serata di sabato 31 gennaio a Roma dove un pedone, un giovane ragazzo di 18 anni, è stato investito mortalmente da un'auto mentre stava attraversando la strada in Via Filippo Fiorentini all'altezza del civico numero 7, siamo nel quartiere di Monti Tiburtini. Cosa è successo. L'incidente stradale è stato provocato da un uomo di 32 che guidava un Smart: sia il guidatore che la vittima sono entrambi italiani. L'uomo che si trovava alla guida si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. All'arrivo delle pattuglie della polizia locale e dell'ambulanza sono stati inutili i soccorsi per il ragazzo che è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

