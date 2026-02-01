Incidente in via Filippo Fiorentini | automobilista investe e uccide ragazzo di 18 anni

Un incidente mortale si è verificato in via Filippo Fiorentini. Un ragazzo di 18 anni è stato investito da un’auto e non ce l’ha fatta. L’impatto è stato violento, e il giovane è morto sul colpo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto la polizia di Roma Capitale Investito e ucciso da un automobilista. Un ragazzo di 18 anni, morto sul colpo in seguito all'urto con la vettura. L'incidente stradale è avvenuto sabato sera al Tiburtino. Sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire in via Filippo Fiorentini, in prossimità del civico 7, dove un ragazzo italiano di 18 anni, é stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che é deceduto sul posto.🔗 Leggi su Romatoday.it

