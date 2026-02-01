Incidente fuori dalla scuola | bimbo urtato da un' auto finisce in codice giallo

Questa mattina, un incidente ha coinvolto un bambino in via Maria Malinbran. Il ragazzino è stato urtato da un’auto mentre attraversava la strada e è finito in ospedale con un codice giallo. La scena si è ripetuta come tante altre, generando preoccupazione tra i genitori e i passanti.

L'incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì, in un'area già al centro di diverse segnalazioni. I residenti: "La sicurezza non può più aspettare" È stato l'ennesimo incidente a far traboccare il vaso. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, un bambino è stato urtato da un'auto mentre si trovava a piedi in via Maria Malinbran, rimediando una corsa in ospedale in codice giallo. L'episodio, ttuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e soprattutto, è solo l'ultimo episodio dei tanti avvenuti fuori dalla scuola primaria Bertolotti: area da tempo al centro di segnalazioni e proteste.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

